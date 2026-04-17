Державне "Центренерго" заявило про рекордні прибутки, попри масштабні обстріли

Одна з найбільших енергетичних компаній України, державне ПАТ "Центренерго", заявила, що за підсумками 2025 року продемонструвала рекордні фінансові результати та змогла вийти зі стану дефолту, попри масштабні обстріли.

Про це повідомили в компанії.

За результатами 2025 року "Центренерго" досягло таких показників:

23 млрд грн доходу

4,06 млрд грн чистого прибутку

22% рентабельності

2,7 млрд грн сплачених податків і зборів

2 млрд грн спрямовано на погашення боргів попередніх періодів.

2 млрд грн інвестовано у відновлення після обстрілів

"Ключовим досягненням став вихід зі стану дефолту: власний капітал компанії зріс із від'ємних 6 млрд грн до позитивних 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В компанії також розповіли, що 2025 рік став одним із найскладніших в історії компанії.

"Понад 100 влучань, постійні атаки дронів і ракет, значні руйнування інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго".