Державне "Центренерго" заявило про рекордні прибутки, попри масштабні обстріли
Одна з найбільших енергетичних компаній України, державне ПАТ "Центренерго", заявила, що за підсумками 2025 року продемонструвала рекордні фінансові результати та змогла вийти зі стану дефолту, попри масштабні обстріли.
Про це повідомили в компанії.
За результатами 2025 року "Центренерго" досягло таких показників:
- 23 млрд грн доходу
- 4,06 млрд грн чистого прибутку
- 22% рентабельності
- 2,7 млрд грн сплачених податків і зборів
- 2 млрд грн спрямовано на погашення боргів попередніх періодів.
- 2 млрд грн інвестовано у відновлення після обстрілів
"Ключовим досягненням став вихід зі стану дефолту: власний капітал компанії зріс із від'ємних 6 млрд грн до позитивних 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
В компанії також розповіли, що 2025 рік став одним із найскладніших в історії компанії.
"Понад 100 влучань, постійні атаки дронів і ракет, значні руйнування інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
