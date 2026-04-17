Державне "Центренерго" заявило про рекордні прибутки, попри масштабні обстріли

Віктор Волокіта — 17 квітня, 14:21
Одна з найбільших енергетичних компаній України, державне ПАТ "Центренерго", заявила, що за підсумками 2025 року продемонструвала рекордні фінансові результати та змогла вийти зі стану дефолту, попри масштабні обстріли.

За результатами 2025 року "Центренерго" досягло таких показників:

  • 23 млрд грн доходу
  • 4,06 млрд грн чистого прибутку
  • 22% рентабельності
  • 2,7 млрд грн сплачених податків і зборів
  • 2 млрд грн спрямовано на погашення боргів попередніх періодів.
  • 2 млрд грн інвестовано у відновлення після обстрілів

"Ключовим досягненням став вихід зі стану дефолту: власний капітал компанії зріс із від'ємних 6 млрд грн до позитивних 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В компанії також розповіли, що 2025 рік став одним із найскладніших в історії компанії.

"Понад 100 влучань, постійні атаки дронів і ракет, значні руйнування інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго".

