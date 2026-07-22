Порти Великої Одеси продовжують працювати у штатному режимі – Мінрозвитку

Морський порт "Чорноморськ" продовжує працювати у штатному режимі, як і інші порти Великої Одеси, а український морський коридор залишається функціональним, забезпечуючи експорт української продукції та виконання міжнародних контрактів.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"У зв'язку з інформацією про призупинення роботи компанії Maersk у Чорноморську повідомляємо, що йдеться не про припинення роботи морського порту "Чорноморськ", а про тимчасове призупинення операцій компанії Maersk на одному з терміналів Чорноморського рибного порту", – зазначили у міністерстві.

"Попри цілеспрямовані російські атаки на портову інфраструктуру, підстав говорити про припинення роботи морського порту "Чорноморськ" немає. Міністерство перебуває у постійній взаємодії з адміністраціями портів та учасниками ринку та продовжує моніторити ситуацію", – говориться у коментарі відомства.

У міністерстві наголосили, що ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ"" та Чорноморський рибний порт – два окремі портові оператори, які працюють в акваторії морського порту Чорноморськ.

Чорноморський рибний порт — оперує власними причалами, і у повідомленні Maersk йдеться про тимчасове призупинення роботи на терміналі в Чорноморському рибному порту, а не про припинення роботи морського порту Чорноморськ загалом, наголосили у Мінрозвитку.

Нагадаємо:

Компанія Maersk призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, незважаючи на російські атаки, які у липні стали інтенсивними.

У Асоціації аграріїв України повідомили, що країна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.