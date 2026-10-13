Саудівська Аравія різко збільшила видобуток нафти у вересні, попри війну в Ірані

Група нафтовиробників ОПЕК+ продемонструвала різке зростання видобутку у вересні. Це відбулося завдяки збільшенню видобутку в Саудівській Аравії, незважаючи на триваючі перебої з постачанням через Ормузьку протоку, спричинені війною в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

ОПЕК+, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, такі як Росія, у вересні видобувала в середньому 39,07 млн барелів на добу, йдеться у щомісячному звіті ОПЕК; це на близько 900 000 барелів на добу більше, ніж у серпні.

Дані ОПЕК, що ґрунтуються на вторинних джерелах, підтверджують ознаки відновлення поставок нафти з регіону Перської затоки, що спостерігалися останніми тижнями, хоча обсяги поставок залишаються нижчими за рівні, що були до початку війни з Іраном наприкінці лютого 2026 року.

Саудівська державна нафтова компанія Armaco у вересні збільшила відвантаження нафти з експортних терміналів у Перській затоці після того, як атака на нафтопровід "Схід-Захід" перервала її поставки через Червоне море.

Саудівська Аравія, найбільший виробник в ОПЕК, повідомила ОПЕК, що у вересні видобувала 8,372 млн барелів на добу, що на понад 2 млн барелів на добу більше, ніж у серпні, як показано у звіті ОПЕК.

Нагадаємо:

Росія зможе відновити експорт дизелю до рівнів, що перевищують ті, які визначив президент США Дональд Трамп – експорт може вийти на показники у 3-3,5 млн тонн до кінця 2026 року.