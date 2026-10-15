США розглядають зняття санкцій із російського "тіньового флоту" – ЗМІ

Українська правда

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту з Росії та Ірану, сподіваючись знизити рекордно високі світові ставки фрахту.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Нові обговорення зосереджені на наданні дозволу підсанкційним суднам транспортувати виключно "легальну нафту". Йдеться про сировину та нафтопродукти, які не підпадають під дію каральних заходів США, а не про підсанкційну російську чи іранську нафту".

Деталі: За словами співрозмовника видання, головною метою таких кроків є збільшення експорту нафти та нафтопродуктів із регіону Перської затоки.

У разі ухвалення рішення компанії, які захочуть залучити такі танкери, будуть зобов'язані отримувати спеціальні індивідуальні ліцензії в Міністерстві фінансів США.

Міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді підтвердив, що адміністрація розглядає послаблення обмежень проти "тіньового флоту". Він наголосив, що стрибок ставок фрахту суттєво вдарив по попиту на американську сиру нафту.

У Міністерстві енергетики США заявили, що будь-який крок щодо послаблення санкцій проти "тіньового флоту" не допоможе Росії транспортувати нафту чи нафтопродукти.

Аналітики компанії Energy Aspects скептично оцінюють потенційний ефект від такого кроку. Вони зазначають, що танкери "тіньового флоту" є старими, технічно зношеними й майже не додадуть нових потужностей, оскільки більшість із них і так безперервно перевозила нафту протягом останніх трьох місяців.

Експерти припускають, що послаблення дасть змогу вивільнити лише "невелику кількість додаткових танкерів для човникових рейсів через Ормузьку протоку".

Крім того, представники морської галузі наголошують, що заходи США навряд чи призведуть до значного зниження фрахтових ставок, оскільки страховики суден і надалі будуть зобов'язані дотримуватися правил ЄС та Великої Британії.