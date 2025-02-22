Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки російського удару по ЧАЕС
ДСНС
Рятувальники ДСНС вже восьмий день ліквідовують наслідки влучання російського БПЛА в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Нині рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.
Як повідомляють у ДСНС, на території аварії здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.
Радіаційний фон у нормі та не загрожує населенню.
Нагадаємо:
Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.