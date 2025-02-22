Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС

Спасатели ГСЧС уже восьмой день ликвидируют последствия попадания российского БПЛА в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сейчас спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки.

Как сообщают в ГСЧС, на территории аварии осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров.

Радиационный фон в норме и не угрожает населению.

Напомним:

Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.