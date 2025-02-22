Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Війна 2025

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС

Владимир Туник-Фриз — 22 февраля, 13:30
Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС
ДСНС

Спасатели ГСЧС уже восьмой день ликвидируют последствия попадания российского БПЛА в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сейчас спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки.

Как сообщают в ГСЧС, на территории аварии осуществляется постоянный мониторинг с использованием БпЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров.

Радиационный фон в норме и не угрожает населению.

Напомним:

Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Россия ЧАЭС война

ЧАЭС

Спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара по ЧАЭС
На ЧАЭС продолжают ликвидировать последствия российского удара
Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС

Последние новости