Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції

Володимир Тунік-Фриз — 13 лютого, 20:47
Понад 60% російських нафтових танкерів припинили роботу через санкції
Getty Images

Останні санкції США проти російської нафтової галузі призвели до зупинки більшої частини танкерів РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Наразі 94 зі 154 танкерів, які були внесені до санкційного списку США за адміністрації Байдена, зупинили транспортування російської нафти.

Втім, видання пише, що поки зарано робити висновки, що станеться з рештою танкерів, які були підсанкційними з 10 січня і все ще працюють.

З 44 танкерів, які завантажили вантаж після внесення до "чорного списку", 20 працюють виключно в межах Росії. Ще дев’ять – це спеціалізовані судна, які обслуговують два проєкти на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, більшість з яких мають труднощі з розвантаженням.

Деякі країни заявили про небажання приймати російські судна, які потрапили під санкції США. Серед них: Індія, Туреччина та деякі порти китайської провінції Шаньдунь.

Нагадаємо:

На Сахаліні через санкції немає де зберігати нерозпродану російську нафту.

Міністерство фінансів США у січні 2025 року запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

РФ

Останні новини