Более 60% российских нефтяных танкеров прекратили работу из-за санкций

Последние санкции США против российской нефтяной отрасли привели к остановке большей части танкеров РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас 94 из 154 танкеров, которые были внесены в санкционный список США при администрации Байдена, остановили транспортировку российской нефти.

Впрочем, издание пишет, что пока рано делать выводы, что произойдет с остальными танкерами, которые были подсанкционными с 10 января и все еще работают.

Из 44 танкеров, которые загрузили груз после внесения в "черный список", 20 работают исключительно в пределах России. Еще девять - это специализированные суда, обслуживающие два проекта на острове Сахалин на Дальнем Востоке России, большинство из которых имеют трудности с разгрузкой.

Некоторые страны заявили о нежелании принимать российские суда, которые попали под санкции США. Среди них: Индия, Турция и некоторые порты китайской провинции Шаньдунь.

Напомним:

На Сахалине из-за санкций негде хранить нераспроданную российскую нефть.

Министерство финансов США в январе 2025 года ввело санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".