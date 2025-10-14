Росія атакувала енергетику у двох областях

За добу з 13 на 14 жовтня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

При цьому, станом на 14 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

"Підготовка до зимового періоду триває: здійснюються ремонтні та відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, формуються запаси ресурсів і посилюється захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання електроенергії та тепла населенню", – додали у міністерстві енергетики.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих атак на газову та енергетичну інфраструктуру Україна цієї зими може імпортувати електроенергію.

Вночі 10 жовтня росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.