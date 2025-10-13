Через атаки РФ Україна може взимку імпортувати електроенергію – Зеленський

Внаслідок ворожих атак на газову та енергетичну інфраструктуру Україна цієї зими може імпортувати електроенергію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита", — сказав він.

Крім цього, за його словами, наразі проблем із постачанням газу немає, питання — де знайти достатньо коштів для його закупівлі.

"Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими. Головне завдання зараз — забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти", – зазначив президент.

Нагадаємо:

Вночі 10 жовтня росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Російські війська в останні тижні змінили тактику обстрілів українських енергооб'єктів та зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми загалом, а її елементів в окремих регіонах.