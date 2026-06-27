Росіяни атакували інфраструктуру "Нафтогазу" на Полтавщині та Харківщині

Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За останні два дні щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", – написав Корецький у Facebook.

"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Запоріжчині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.