Росіяни атакували інфраструктуру "Нафтогазу" на Полтавщині та Харківщині
Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
За останні два дні щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дрони.
"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", – написав Корецький у Facebook.
"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки. Завдяки системно вжитим заходам безпеки обійшлося без постраждалих серед наших колег", – додав він.
Нагадаємо:
Раніше Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Запоріжчині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Полтавщині.