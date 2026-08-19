РФ недорахувалася 15% експорту нафти через проблеми в ключовому порту на Чорному морі

Постачання нафти із західних портів Росії у першій половині серпня становили близько 2,3 млн барелів на добу — на 15% менше від початкового плану через перебої в роботі порту Новоросійськ.

Про це пише Reuters із посиланням на трейдерів.

Спочатку експорт із балтійських портів Приморськ і Усть-Луга та чорноморського Новоросійська в серпні очікувався на рівні близько 2,7 млн барелів на добу.

Експорт із Новоросійська, зокрема російської нафти Urals і казахстанської KEBCO, скоротився приблизно до 400 тис. барелів на добу. У червні та липні він становив 800 тис. – 1 млн барелів на добу.

За словами трейдерів, завантаження в порту відстають від плану більш ніж на два тижні: партії, які мали експортувати наприкінці липня, вийшли в море лише останніми днями.

На тлі зростання ризику атак на російські вантажі в Чорному морі РФ також перенаправила експорт казахстанської нафти з Усть-Луги до Новоросійська. Це має вивільнити потужності балтійських портів для російської нафти.

У Москві розраховують, що транзит казахстанської нафти Чорним морем залишатиметься безпечним після обіцянки України не атакувати неросійські вантажі.

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Нагадаємо:

18 серпня стало відомо, що експорт нафти з Новоросійська скорочується вже п'ять тижнів. За чотири тижні до 16 серпня морський експорт російської нафти впав до 3,58 млн барелів на добу.

14 серпня після атаки дронів термінал "Шесхаріс" у Новоросійську призупинив завантаження нафти. Термінал обробляє близько 700 тис. барелів на добу.