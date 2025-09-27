Є ризик повторення Фукусіми: на ЗАЕС вже четвертий день триває блекаут

Зовнішнє електропостачання окупованої Росією Запорізької АЕС відключено вже більше трьох днів, що є рекордним відключенням, яке викликало побоювання щодо безпеки станції.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на МАГАТЕ та українських чиновників.

Аварійні генератори використовуються для живлення систем охолодження та безпеки після того, як остання лінія електропередачі до станції була відключена з російського боку о 16:56 у вівторок 23 вересня.

Як йдеться у повідомленні, західні експерти та українські чиновники побоюються, що Кремль створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над станцією, яка є найбільшою в Європі, і що Росія вживає ризикованих заходів, щоб запустити принаймні один реактор, незважаючи на воєнні умови.

"Росія використовує атомну електростанцію як козир у переговорах", – заявив один з українських урядовців.

Стрес-тести, проведені європейськими регуляторними органами після катастрофи на японській АЕС "Фукусіма" в 2011 році, показали, що атомна електростанція повинна бути здатна працювати без зовнішнього електропостачання протягом 72 годин. За словами українських джерел, перевищення цього терміну не випробовувалося.

МАГАТЕ заявило, що російські оператори повідомили, що дизельного палива вистачить для роботи генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак директор МАГАТЕ Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання "збільшує ймовірність ядерної аварії".

Сім із 18 доступних генераторів забезпечують охолодження на місці, але, за словами українських джерел, у разі їх виходу з ладу існує ризик, що ядерне паливо в шести реакторах протягом декількох тижнів буде нагріватися неконтрольовано, що призведе до розплавлення.

Прискорена версія цього сценарію сталася у Фукусімі, оскільки реактори щойно почали працювати. Японію вразило землетрус магнітудою 9,0, і гарячі реактори на об'єкті були автоматично зупинені.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.