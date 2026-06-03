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На Запорізький АЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю

Володимир Тунік-Фриз — 3 червня, 09:30
На Запорізький АЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю
На Запорізький АЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю
Getty Images

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як йдеться у повідомленні, о 23:44 2 червня через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція повністю втратила зовнішнє електроживлення.

Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра.

Нагадаємо:

Запорізька АЕС вже впродовж двох місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання.

Під час російських атак 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано понад 160 безпілотних літальних апаратів.

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