На Запорізький АЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як йдеться у повідомленні, о 23:44 2 червня через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція повністю втратила зовнішнє електроживлення.

Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра.

Нагадаємо:

Запорізька АЕС вже впродовж двох місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання.

Під час російських атак 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано понад 160 безпілотних літальних апаратів.