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Росіяни знищили енергооб'єкт в Херсоні, можливі відключення світла

Альона Кириченко — 23 квітня, 09:50
Росіяни знищили енергооб'єкт в Херсоні, можливі відключення світла
Ілюстративне фото
Getty Images

Російські війська атакували і знищили один з ключових підприємств енергетичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

осіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", – написав він в Telegram.

Прокудін зазначив, що українські захисники всю ніч відбивали ворожу атаку, проте на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт.

Він закликав херсонців максимально ощадно користуватись електроенергією. І наголосив, що найближчим часом можливі вимушені відключення.

Нагадаємо:

17 квітня Росія під час дронової атаки пошкодила об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Херсон енергетика

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Росіяни знищили енергооб'єкт в Херсоні, можливі відключення світла
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