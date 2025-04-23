Росіяни знищили енергооб'єкт в Херсоні, можливі відключення світла

Російські війська атакували і знищили один з ключових підприємств енергетичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", – написав він в Telegram.

Прокудін зазначив, що українські захисники всю ніч відбивали ворожу атаку, проте на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт.

Він закликав херсонців максимально ощадно користуватись електроенергією. І наголосив, що найближчим часом можливі вимушені відключення.

Нагадаємо:

17 квітня Росія під час дронової атаки пошкодила об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині.