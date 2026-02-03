Росіяни вкотре атакували ТЕС ДТЕК
Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.
За інформацією ДТЕК, це вже дев'ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.
"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло", – інформують в компанії.
Нагадаємо:
Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно залишилися без тепла.