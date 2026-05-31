ССО уразили ключовий вузол найбільших нафтопроводів РФ із Сибіру до Європи

Безпілотники Сил спеціальних операцій уразили потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кіровській області, а також нафтобазу у Ростовській області РФ у ніч на неділю.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з'єднується з системою магістрального трубопроводу ''Дружба'', що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами.

В іншій серії ударів далекобійні безпілотники підрозділів Deep-strike ССО також уразили нафтобазу "Агропродукт" в містечку Матвєєв Курган Ростовської області.

На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовано великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

Дослівно: "Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України".

Що передувало: Місцева влада і пабліки повідомили, що у Кіровській області Росії безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво", яка була створена для транзиту нафти в центральну частину РФ.