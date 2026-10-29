Атаки РФ спричинили нові знеструмлення у трьох областях
На ранок 29 жовтня через російські атаки зафіксовані нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині та Харківщині.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Водночас у Києві та Київській області через пошкодження обладнання вимушено застосовують аварійні відключення. У місцях їх застосування попередньо оприлюднені графіки не діють.
Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, у частині регіонів також діють погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості й бізнесу.
Нагадаємо:
Напередодні Укренерго анонсувало погодинні відключення на 29 жовтня обсягом до 2,5 черг.
Втім вранці 29 жовтня у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом'янського районів.