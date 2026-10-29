На генераторах до весни? Мер Конотопа оцінив перспективи електропостачання

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін увечері 28 жовтня заявив, що не очікує відновлення нормального електропостачання в місті до весни через серйозні пошкодження мереж.

Про це він сказав в ефірі "Суспільне Студія".

"Я б не був таким ультраоптимістом, як говорять зараз, бо енергетики щось відновлюють, але деякі лінії вже вийшли з ладу. Все-таки пошкодження серйозні. Тому, я думаю, що до весни нормального електропостачання точно у Конотопі не буде. Зрушення, дійсно, якісь будуть", – сказав Семеніхін.

Водночас на ранок 29 жовтня Укренерго повідомило про відновлення живлення всіх споживачів Конотопа. Однак, Міненерго уточнило, що електроенергію подають почергово, а протягом дня можливі аварійні відключення для проведення ремонтів.

За словами Семеніхіна, взимку місто переважно розраховує на генератори.

Нагадаємо:

Конотоп залишився без електроенергії після російської атаки 24 жовтня. Напередодні Міненерго прогнозувало відновлення живлення всіх споживачів до кінця 28 жовтня, попередивши про почергову подачу напруги.

29 жовтня у Конотопі відновили електропостачання після блекауту внаслідок російських ударів у ніч на 24 жовтня.