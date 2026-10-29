Держструктури РФ витратили вже 17 мільярдів рублів на захист від БПЛА – ЗМІ

Від початку повномасштабної війни проти України російські державні компанії та державні структури витратили на захист від безпілотників понад 17 млрд рублів.

Про це пише "Новая газета Европа".

"Бізнес змушений вкладати величезні кошти не лише через саму війну, а й через прямі погрози з боку влади: у серпні 2026 року Володимир Путін підписав указ, який фактично дозволяє конфіскувати підприємства "критичної інфраструктури", що не вклалися у заходи захисту від дронів", – зауважує російське видання.

Найбільші суми закупівель, за даними видання, припадають на підприємства, які забезпечують будинки електроенергією, теплом і водою, а також на цивільні аеропорти.

"Россети" і дочірні компанії заплатили за захист від дронів понад три мільярди рублів. "Мосводоканал" витратив 1,7 мільярда, "Інтер РАО" — 1,3 мільярда, "ТЕК Санкт-Петербурга" — 970 мільйонів.

Серед великих замовників — "Шереметьєво" та Державна корпорація з організації повітряного руху.

"Сотні мільйонів рублів витрачаються на захист аеропортів від безпілотників навіть у найвіддаленіших від України районах Росії: наприклад, аеропорт Южно-Сахалінська витратив на боротьбу з дронами близько 300 млн рублів", – говориться у публікації.

"Новая газета Европа" пише, що найдорожчою статтею витрат став комплекс "Сапфір" концерну "КРЭТ" зі структури "Ростеху".

Тим часом портативні детектори дронів "Булат" фігурують у 157 закупівлях на загальну суму 388 мільйонів рублів, пише видання. Разом із ними в більшості контрактів закуповували й інше обладнання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що робота російських портів на Чорному та Азовському морях практично зупинилася через атаки БПЛА та безпілотних катерів: учасники ринку оцінили щомісячні втрати бюджетів та бізнесу у понад 200 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що російському "Яндексу" знадобиться щонайменше півроку для заміни пошкодженої інфраструктури трьох дата-центрів, які зазнали атак безпілотників з 8 по 11 жовтня.