У Дніпрі без світла залишилися понад 25 тисяч споживачів

У Дніпрі та Дніпровському районі без електроенергії залишилися понад 25 тисяч споживачів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Через атаку росіян на Дніпровський район без електрики залишилися понад 25 тисяч споживачів у Дніпрі та районі", – говориться у повідомленні.

"Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація", – написав він у Телеграм.

У ніч на четвер російські безпілотники атакували Дніпро та ще два района.

Нагадаємо:

У Києві 29 жовтня за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії в частині Голосіївського та Солом'янського районів.

Тим часом у Конотопі на Сумщині відновили електропостачання після блекауту внаслідок російських ударів у ніч на 24 жовтня.