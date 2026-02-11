Ліцензія від США: Росія та Китай залишаться без венесуельської нафти

Управління з контролю над іноземними активами США видало три ліцензії, що регулюють нафтопромисловість Венесуели, в тому числі забороняють експорт до Росії та Китаю.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Ліцензії встановлюють умови для укладання угод між американськими компаніями та урядом Венесуели, венесуельською державною нафтовою компанією PdVSA або компаніями, де PdVSA належить понад 50% капіталу.

Ці угоди повинні будуть містити положення про те, що вони регулюються законодавством США, а для вирішення суперечок щодо угод буде відбуватися в судах США.

Угоди за ліцензіями можуть передбачати транспортні послуги, підтримку нафтової та газової діяльності у Венесуелі, оновлення чи ремонт обладнання, а також торгівлю нафтопродуктами.

Водночас, ліцензії не дозволяють трансакції з участю фізичних або юридичних осіб з Росії, Китаю, Північної Кореї, Куби та Ірану.

Також ці ліцензії не дозволяють трансакції з підсанкційними суднами, формування нових спільних підприємств щодо розробки родовищ та експорт розчиннків, потрібних для виробництва нафтопродуктів.

Нагадаємо:

В січні США офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за 500 мільйонів доларів.

Після цього США послабили частину санкцій проти нафтового сектору Венесуели, щоб американським компаніям було легше продавати венесуельську нафту.