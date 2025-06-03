Россия сократила экспорт нефти: доходы упали до самого низкого уровня с 2023 года

Стоимость морского экспорта российской нефти снизилась до самого низкого уровня за более чем год - примерно 1,2 миллиарда долларов в неделю, что является наименьшим показателем с марта 2023-го.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что причиной стала резкая просадка объемов поставок, которая перекрыла даже незначительный рост цен.

За четыре недели до 1 июня Россия экспортировала в среднем 3,24 млн баррелей сырой нефти в сутки. Это на 170 тыс. баррелей меньше, чем в предыдущий четырехнедельный период. Если брать только неделю до 1 июня, то падение составляет более 800 тыс. баррелей.

Общий доход от поставок за неделю снизился на 310 млн долл - до 990 млн долл. Цены также просели: нефть Urals с Балтики подешевела на 0,5 долл - до 51,2 долл за баррель, с Черного моря - на 0,8 долл до 51,6 долл, а ключевой сорт ESPO с Дальнего Востока упал в цене на 0,7 долл - до 56,3 долл.

Хотя средняя цена российской нефти впервые за восемь недель показала небольшой рост, он не перекрыл сокращение объемов. Объемы экспорта упали на 12% по сравнению с апрелем, а доходы - на 39%.

В Москве это падение совпало с попытками остановить очередное увеличение квот добычи в рамках ОПЕК+, но Саудовская Аравия и другие члены картеля не поддержали Россию. В июле совокупные объемы добычи в рамках ОПЕК+ вырастут еще на 411 тыс. баррелей в сутки.

России разрешено увеличить добычу до 9,24 млн баррелей в сутки, однако часть этого прироста придется "отдать" в виде компенсирующих сокращений за предыдущие превышения лимитов.