Армія РФ за тиждень шість разів атакувала об'єкти "Нафтогазу"

Протягом тижня російська армія 6 разів атакувала різні обʼєкти Групи "Нафтогаз". Зокрема, вночі проти 17 січня був черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу.

Про це повідомляє очільник компанії Сергій Корецький.

За його словами, постраждалих немає. На місці працюють фахівці, які оцінюють масштаб пошкоджень.

"Газова інфраструктура перебуває під постійними атаками. Через це маємо наслідки для видобутку, які змушені компенсувати за рахунок збільшення обсягів імпорту", – зазначив він.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" 31 грудня 2025 року офіційно закрила свою філію у Туркменістані.