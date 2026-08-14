Росія збудувала ще один танкер для обходу санкцій північними морями

Другий новий російський танкер льодового класу для перевезення скрапленого природного газу, побудований у Росії, "Константин Посієт", вийшов із бухти Великий Камінь у Приморському краї та взяв курс на Північний морський шлях.

Про це повідомляє Reuters.

Для Росії цей танкер є ще одним кроком у подоланні західних санкцій.

Судно було побудовано на суднобудівному заводі "Звезда", одному з найсучасніших суднобудівних підприємств Росії, для обслуговування заводу "Арктик ЛНГ-2", який перебуває під санкціями США.

Згідно з даними LSEG, танкер "Константин Посієт" має прибути до пункту призначення 30 серпня. Пункт призначення газовоза не вказано.

Суднобудівний завод "Звезда" спеціалізується на будівництві великих танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід товщиною до двох метрів.

Верф мала побудувати 15 танкерів для російського проєкту "Арктик ЛНГ-2", але санкції спричинили затримки.

Перший побудований у Росії танкер льодового класу для скрапленого природного газу з верфі "Звезда" — "Алєксєй Косигін" — був введений в експлуатацію в грудні минулого року.

З урахуванням цього нового судна у компанії тепер є загалом три танкери льодового класу, що дозволяють транспортувати газ значно коротшим маршрутом.

Нагадаємо:

Росія використовувала єдиний криголам, щоб протягом зими продовжувати експорт скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2 в Арктиці.