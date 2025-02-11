Россия предлагает Китаю нефть со скидкой после санкций США

Китайские нефтеперерабатывающие заводы получают предложения покупать нефть ВСТО (Восточносибирский трубопровод) по сниженным ценам.

Об этом пишет Bloomberg.

В издании отмечают, что причина - страх перед санкциями США, которые усложняют логистику и повышают административные барьеры.

Поставки из порта Козьмино танкерами, которые не подпадают под санкции, предлагаются с премией 2-3 долл. за баррель к Brent. Для сравнения, еще месяц назад аналогичные грузы стоили на 5 долл. дороже.

Кроме того, покупателям дают возможность брать партии, доставленные "черными" танкерами, по еще более низким ценам.

Российская нефть становится менее привлекательной из-за более дорогой доставки. Нехватка портов и танкеров, готовых работать с РФ, подняла транспортные расходы, что сделало ССТО слишком дорогой для независимых НПЗ Китая. Из-за этого заводы снижают уровень переработки, а продавцы вынуждены опускать цены.

Часть государственных НПЗ воздерживается от сделок, оценивая риски сотрудничества с ССТО. Трейдеры рассматривают варианты обхода контроля - в частности, использование малоизвестных терминалов или перегрузка нефти на другие суда за пределами провинции Шаньдун. Но эти схемы требуют дополнительных расходов, которые большинство предприятий пока не готовы покрывать.

Напомним:

Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки.

Российские нефтяные компании получили новый удар на рынке Индии, которая после начала полномасштабной войны существенно наращивала закупки баррелей в РФ и стала их вторым крупнейшим импортером баррелей в РФ после Китая.

Стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO в Китай резко выросла, достигнув почти пятикратного увеличения по сравнению с уровнем до введения последних санкций США против РФ.