Росіяни атакували енергетику в Запорізькій області: тисячі споживачів знеструмлені

Росія продовжує атаки на енергоінфраструктуру Запорізької області.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через ворожі атаки 2,4 тисячі споживачів Запорізької області без електроживлення.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлення постачання, додав він.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.