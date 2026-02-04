Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росіяни атакували енергетику в Запорізькій області: тисячі споживачів знеструмлені

Альона Кириченко — 4 лютого, 12:45
Росіяни атакували енергетику в Запорізькій області: тисячі споживачів знеструмлені
Getty Images

Росія продовжує атаки на енергоінфраструктуру Запорізької області.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через ворожі атаки 2,4 тисячі споживачів Запорізької області без електроживлення.

Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлення постачання, додав він.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 4 лютого знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Запоріжжя енергетика війна

війна

Росіяни атакували енергетику в Запорізькій області: тисячі споживачів знеструмлені
Обстріли РФ призвели до знеструмлення в шести областях України
Ремонт Дарницької ТЕЦ у Києві забере значний час – Шмигаль

Останні новини