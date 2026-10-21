На Київщині також запровадили екстрені відключення світла

У Бучанському районі Київської області застосовують екстрені відключення після атаки ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В інших районах області діють графіки відключень світла.

"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.