У одному з районів Києва екстрені відключення світла

Внаслідок удару ворога по Святошинському району столиці, були запровадженні екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В усіх районах окрім Святошинського продовжують діяти графіки.

"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

У середу 21 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.