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У одному з районів Києва екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 21 жовтня, 08:51
У одному з районів Києва екстрені відключення світла
Фото ілюстративне
Фото: Getty images

Внаслідок удару ворога по Святошинському району столиці, були запровадженні екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В усіх районах окрім Святошинського продовжують діяти графіки.

"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

У середу 21 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Київ електроенергія графіки відключень

графіки відключень

У одному з районів Києва екстрені відключення світла
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