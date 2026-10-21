У одному з районів Києва екстрені відключення світла
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Внаслідок удару ворога по Святошинському району столиці, були запровадженні екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Під час екстрених відключень графіки не діють. В усіх районах окрім Святошинського продовжують діяти графіки.
"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – додали в ДТЕК.
Нагадаємо:
У середу 21 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.