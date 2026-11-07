Чернігів та Славутич у частковому блекауті після аварії

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Про це повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

За повідомленням, енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають.

Причин аварії у повідомленні не уточнюють

Нагадаємо:

7 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.