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Чернігів та Славутич у частковому блекауті після аварії

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 11:46
Чернігів та Славутич у частковому блекауті після аварії
Чернігів та Славутич у частковому блекауті після аварії
Фото: Getty Images

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Про це повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

За повідомленням, енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають.

Причин аварії у повідомленні не уточнюють

Нагадаємо:

7 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

енергетика Чернігів
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Чернігів та Славутич у частковому блекауті після аварії
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