Росія збільшує експорт СПГ, аби перевірити Трампа – Bloomberg

Завод зі скраплення природного газу в арктичному регіоні Росії, на який накладені санкції США, продовжує постачання паливо.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними Bloomberg, завод Arctic LNG 2, на який адміністрація Байдена наклала санкції в 2023 році після вторгнення Росії в Україну, з кінця червня завантажує вже 10-ту партію.

До цього часу попередні партії вантажу доставлялися в один порт на півдні Китаю або на склад на Далекому Сході Росії.

Хоча торговельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася в останні дні, США поки що утримуються від посилення заходів проти санкціонованого російського СПГ.

Згідно з даними суднового моніторингу, з серпня до терміналу Бейхай в Китаї прибуло вісім суден з російським СПГ, що підпадає під санкції.

Ці вантажі Arctic LNG 2 були першими, які прибули до іноземного порту. Вибравши один порт з обмеженою міжнародною експозицією, Пекін, можливо, намагається захистити свій газовий сектор від потенційних санкцій.

Минулого літа Arctic LNG 2 виробив вісім вантажів, але в жовтні був змушений закритися, оскільки не зміг знайти покупців — деякі імпортери не хотіли потрапити під приціл США — і оскільки навколо об'єкта почав накопичуватися сезонний лід. Судна розвантажилися на складах у Росії.

