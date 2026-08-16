РФ зруйнувала елеватор на Сумщині: поранено співробітника

Внаслідок ворожого ракетного удару на Сумщині суттєво пошкоджено елеватор групи компаній "Укрлендфармінг", постраждав співробітник компанії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по території Сумської області, зазнав значних руйнувань елеваторний комплекс холдингу, знищено значні запаси зерна, що знаходилось на зберіганні. Роботу комплекса повністю зупинено.

На місці влучання тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів втрат зерна і пошкоджень виробничих будівель і обладнання.

"Укрлендфармінг"

"Це вже не перша цілеспрямована атака ворога на виробничі потужності та логістичну мережу "Укрлендфармінг". Від початку повномасштабного вторгнення об'єкти холдингу неодноразово ставали мішенями для системних обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, в Оболонському та Голосіївському районах столиці спалахнули пожежі.

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.