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"Гарантованого покупця" зобов'язали сплатити біогазовій компанії 65 мільйонів

Микола Максимчук — 16 серпня, 18:35
Гарантованого покупця зобов'язали сплатити біогазовій компанії 65 мільйонів
"Юзефо-Миколаївська біогазова компанія"
Фото uabio.org

Господарський суд Києва вирішив стягнути з державного АТ "Гарантований покупець" 65 млн грн заборгованості на користь ТОВ "Юзефо-Миколаївська біогазова компанія".

Про це свідчить рішення суду від 29 липня.

У кінці 2019 року "Гарантований покупець" та "Юзефо-Миколаївська біогазова компанія" (Вінницька область, Хмільницький район, с. Михайлин) уклали договір, згідно з яким держпідприємство зобов`язувалося купувати всю відпущену електроенергію, вироблену приватною компанією за "зеленим" тарифом.

За даними приватної фірми, "Гарантований покупець" не у повному обсязі оплатив вартість електроенергії за лютий 2022 року – липень 2022 року, у зв`язку з чим виникла заборгованість.

Суд зайняв позицію біогазової компанії, зокрема, зазначивши, що "Гарантований покупець" не надав жодного доказу на підтвердження існування форс-мажорних обставин.

Також суд відхилив аргумент "Гарпокупця" щодо недоотримання коштів від "Укренерго", вказавши, що "правовідносини, які виникають за договором купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом, та правовідносини, які виникають за договором про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, попри їхню пов`язаність, є самостійними зобов'язаннями".

В результаті суддя Олексій Спичак стягнув з АТ "Гарантований покупець" 44,3 млн грн основного боргу, 3% річних у розмірі 4,73 млн грн та 16 млн грн інфляційних втрат.

Засновниками "Юзефо-Миколаївська біогазова компанія" є кіпрська компанія "Прічур ліквід газ", Євген Лукашевич та ПрАТ "Компанія з управління активами "Карпати-інвест".

Бенефіціарами вказані: Тетяна Захарченко (Німеччина), Леон Нікіта Захарченко (Німеччина), Вікторія Крістіна Захарченко (Німеччина), Поліна Захарченко (Німеччина), Маргарита Софія Захарченко (Німеччина), Валерій Захарченко (зареєстрований на Кіпрі, має громадянство Німеччини).

Нагадаємо:

Господарський суд Києва вирішив стягнути з державного АТ "Гарантований покупець" 15,85 млн грн заборгованості на користь ТОВ "Ланккаст".

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