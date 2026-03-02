Зеленський збирає РНБО: регіонам дадуть вимоги з підготовки до наступної зими

Влада готує засідання РНБО, на якому мають затвердити стратегію на наступну зиму з оновленими планами захисту й відновлення енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури в містах і громадах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, він обговорив ключові пріоритети з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, а також напрацювання, які вже підготували окремі регіони.

"Українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій", - заявив Зеленський.

Ефективні рішення міст і громад, які показали найкращі результати, планують зберегти та поширити. "Цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій", — написав Зеленський.

Окремо, за його словами, визначать завдання для системи ППО України та подальшої роботи з партнерами, щоб посилити захист від атак по енергетиці та інфраструктурі.

Читайте також Чи можна було підготувати енергетику до зими краще?

Нагадаємо:

Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках.