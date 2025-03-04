РФ атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині

Російські військові знову атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одеської області. 3 березня пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам родин.

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Нагадаємо:

4 березня будуть застосовуватись обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу в періоди: 06:00 – 09:00; 15:00 – 22:00.