10 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть всю добу

В понеділок, 10 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться в окремих регіонах України.

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень виглядатиме наступним чином:

погодинні відключення для побутових споживачів – з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

обмеження потужності для промислових споживачів – з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмеження – дослідження масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – пояснили в "Укренерго".

В компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень можна змінитися.

Нагадаємо:

Вночі 8 листопада росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії через ситуацію в енергосистемі.