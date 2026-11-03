РФ вдарила по енерговузлу столиці: Кличко пояснив проблеми зі світлом і водою

Пошкодження об'єктів київського регіонального енерговузла внаслідок атак РФ призвели до екстрених відключень електроенергії в Києві та області.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, проблеми з водопостачанням та електротранспортом також пов'язані з порушенням електропостачання після пошкодження енергетичних об'єктів.

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Нагадаємо:

Укренерго повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України. За даними компанії, лише за останню добу ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб'єкти.

Внаслідок ворожих атак у Києві знеструмлено основні водопровідні об'єкти, що спричинило перебої із водопостачанням.

У Сумській та Полтавській областях застосували спеціальний графік аварійних відключень, при чому споживачам не можуть назвати тривалість знеструмлення.