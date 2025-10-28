Росіяни обстріляли працівників "Чернігівобленерго"
Росіяни обстріляли працівників "Чернігівобленерго", що займались відновленням об'єкта енергетики після ворожої атаки о 15:30 27 жовтня.
Про це йдеться на сторінці "Чернігівобленерго" у Facebook.
Повідомляється, що спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об'єктом довго літав розвідувальний дрон.
"Коли ж безпекова ситуація більш-менш нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, рашисти запустили на те ж місце іще кілька безпілотників. Уже бойових. На щастя, персонал Товариства не постраждав – енергетики встигли вчасно сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень", – зазначили в компанії.
У таких умовах останнім часом чернігівським енергетикам доводиться працювати чи не щодня, наголосили в "Чернігівобленерго".
"Рашисти спеціально не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об'єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку", – йдеться в повідомленні.
27 жовтня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.