Росіяни обстріляли працівників "Чернігівобленерго", що займались відновленням об'єкта енергетики після ворожої атаки о 15:30 27 жовтня.

Про це йдеться на сторінці "Чернігівобленерго" у Facebook.

Повідомляється, що спершу виконання робіт довелося відтермінувати до вечора, бо над об'єктом довго літав розвідувальний дрон.

"Коли ж безпекова ситуація більш-менш нормалізувалася й роботи все-таки розпочалися, рашисти запустили на те ж місце іще кілька безпілотників. Уже бойових. На щастя, персонал Товариства не постраждав – енергетики встигли вчасно сховатися в укриття, а ось їхня машина зазнала суттєвих пошкоджень", – зазначили в компанії.

У таких умовах останнім часом чернігівським енергетикам доводиться працювати чи не щодня, наголосили в "Чернігівобленерго".

"Рашисти спеціально не дають їм можливості підступитися до пошкоджених об'єктів електропостачання, завдають повторних ударів просто під час аварійно-відновлювальних робіт, полюють на їхню техніку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

27 жовтня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.