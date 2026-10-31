РФ атакувала вугільні підприємства ДТЕК, є поранені

Російські війська масовано атакували дронами вуглевидобувні підприємства "ДТЕК Енерго" на Дніпропетровщині, поранивши трьох працівників.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Унаслідок атаки суттєво пошкоджені технологічні споруди підприємств.

Усім трьом пораненим надали медичну допомогу. За інформацією компанії, їхній стан стабільний.

Нагадаємо:

У ніч проти 31 жовтня Росія також повторно атакувала енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині.