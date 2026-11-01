Росія атакувала асфальтний завод в Умані

Зранку першого листопада в Умані зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території асфальтного заводу.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Уламками та вибуховою хвилею побило також приміщення бази будматеріалів поруч. Потерпілих немає.

Про який саме завод йдеться у повідомленні не уточнили.

Нагадаємо:

У Києві 1 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні російські обстріли енергосистеми.