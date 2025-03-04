РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области

Российские военные снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтопо состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей.

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Напомним:

4 марта будут применяться ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса в периоды: 06:00 - 09:00; 15:00 - 22:00.