РФ атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области
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Российские военные снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Враг продолжает энергетический террор Одесской области. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтопо состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей.
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Напомним:
4 марта будут применяться ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса в периоды: 06:00 - 09:00; 15:00 - 22:00.