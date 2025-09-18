Жителі прифронтових територій продовжать отримувати гумдопомогу скрапленим газом – Міненерго

Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для побутових споживачів прифронтових областей на опалювальний сезон 2025-2026.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Йдеться, що відповідна ініціатива була реалізована протягом осінньо-зимового періоду 2024-2025 років у прифронтових територіях. Згідно з рішенням уряду, цього опалювального сезону дію проєкту розширено і на побутових споживачів Запорізької області та пролонговано до 1 травня 2026 року.

Передбачається, що у межах проєкту потреби споживачів забезпечуватимуться за рахунок державних компаній, а також міжнародних партнерів.

Нагадаємо:

У серпні 2024-го стало відомо, що у Донецькій, Сумській та Харківській областях діятиме проєкт, за яким жителі областей отримуватимуть гуманітарний газ у балонах.