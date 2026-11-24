У зв'язку з пошкодженням тепломережі у центрі Києва без теплопостачання залишилося кілька вулиць.

Про це інформує Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Як пояснили у райадміністрації, теплопостачання тимчасово припинено у зв'язку з пошкодженням тепломережі на вул. Інститутській, 9.

Без тепла залишилися мешканці будинків на вул. Шовковичній (10, 12-Б, 12 (корп. 1), 14, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 18-Г), Інститутській (будинки 8, 9, 11-А, 12, 12-А, 13, 13-А, 13/4, 14, 14-А, 15/5, 16, 18, 20/8, 21/1).

Також тимчасово без тепла мешканці вулиці Михайла Грушевського (будинки 5, 12/2, 14/1, 16-А, 18/2, 20, 22), Банкової (2, 5–7, 6–8, 10), Ольгинської (2/4, 6) та Садової (1/14, 3-А).

Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт фахівцями РТМ "Печерськ" КП "Київтеплоенерго" — до 05:00 25 листопада.

"Звертаємо увагу, що після завершення ремонтних робіт управителям будинків знадобиться додатковий час для проведення пусконалагоджувальних робіт на внутрішньобудинкових системах опалення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Місцева влада за дорученням уряду має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва будують нову теплотрасу для житлових масивів, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5.

У Києві компанія, власником якої незадовго до укладення контрактів став колишній водій, без відкритих торгів отримала підряди з будівництва резервної теплотраси на понад 1,3 мільярда гривень.