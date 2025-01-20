Помер видатний український гідроенергетик Семен Поташник

На 95-му році життя, 20 січня 2025 року, помер український гідроенергетик, інженер, будівельник і науковець, Герой України Семен Поташник.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Укргідроенерго".

"Він був не тільки засновником нових стандартів в енергетиці, а й душею цілої епохи. За понад 75 років трудової діяльності він став легендою, людиною, яка своїми ідеями та наполегливою працею змінила обличчя української енергетики", – повідомили в "Укргідроенерго".

Поташник брав участь у спорудженні більшості гідроелектростанцій України. За його участі побудовані Київська ГЕС і перша в країні гідроакумулююча станція – Київська ГАЕС.

Завдяки його керівництву та науковим розробкам запрацювали потужний гідроагрегат Дністровської ГАЕС та Ташлицька ГАЕС.

"Його талант інженера, організатора та лідера неодноразово визнавали як в Україні, так і за її межами. Семен Ізрайлевич був нагороджений численними державними, професійними та міжнародними нагородами, а його ім'я навіки залишиться серед визначних постатей енергетичної галузі", – зазначили в повідомленні.

Колектив "Укргідроенерго" висловив щирі співчуття рідним і близьким Семена Поташника.