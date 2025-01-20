Умер известный украинский гидроэнергетик Семен Поташник

На 95-м году жизни, 20 января 2025 года, умер украинский гидроэнергетик, инженер, строитель и ученый, Герой Украины Семен Поташник.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "Укргидроэнерго".

"Он был не только основателем новых стандартов в энергетике, но и душой целой эпохи. За более 75 лет трудовой деятельности он стал легендой, человеком, который своими идеями и упорным трудом изменил лицо украинской энергетики", - сообщили в "Укргидроэнерго".

Поташник участвовал в сооружении большинства гидроэлектростанций Украины. При его участии построены Киевская ГЭС и первая в стране гидроаккумулирующая станция - Киевская ГАЭС.

Благодаря его руководству и научным разработкам заработали мощный гидроагрегат Днестровской ГАЭС и Ташлыкская ГАЭС.

"Его талант инженера, организатора и лидера неоднократно признавали как в Украине, так и за ее пределами. Семен Израйлевич был награжден многочисленными государственными, профессиональными и международными наградами, а его имя навеки останется среди выдающихся фигур энергетической отрасли", - отметили в сообщении.

Коллектив "Укргидроэнерго" выразил искренние соболезнования родным и близким Семена Поташника.