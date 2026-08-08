Суд повернув державі Жовтневий палац вартістю близько мільярда
Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури про повернення у державну власність будівель колишнього Жовтневого палацу.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Позов подали в інтересах держави в особі Фонду державного майна. За його даними, орієнтовна вартість комплексу становить близько 1 млрд грн.
Жовтневий палац є пам'яткою культурної спадщини національного значення та одним із найбільших концертних майданчиків України. Будівля входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації та можуть перебувати виключно у державній власності, пише прокуратура.
"Попри це, Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю. Її перебування у приватній власності створювало ризик подальшого відчуження", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо:
У січні 2026 року Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності Федерації профспілок на Жовтневий палац і повернути його державі.