Після нічного обстрілу у Києві та кількох областях – екстрені відлючення електроенергії

Українська правда

Після нічної атаки росіян у ніч на 22 жовтня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення електроенергії.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Київ, Київська та Дніпропетровська області: екстрені відключення

За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення".

Нагадаємо: