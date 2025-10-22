Після нічного обстрілу у Києві та кількох областях – екстрені відлючення електроенергії
У Києві екстрені відлючення електроенергії
Після нічної атаки росіян у ніч на 22 жовтня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення електроенергії.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "Київ, Київська та Дніпропетровська області: екстрені відключення
За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення".
Нагадаємо:
- Уночі 22 жовтня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру України, станом на 8 ранку Повітряні сили продовжують попереджувати про небезпеку російських дронів. Також вночі окупанти атакували ракетами.