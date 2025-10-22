Українська правда
Після нічного обстрілу у Києві та кількох областях – екстрені відлючення електроенергії

Володимир Тунік-Фриз — 22 жовтня, 09:00
У Києві екстрені відлючення електроенергії

Після нічної атаки росіян у ніч на 22 жовтня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення електроенергії.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Київ, Київська та Дніпропетровська області: екстрені відключення

За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення".

Нагадаємо:

  • Уночі 22 жовтня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру України, станом на 8 ранку Повітряні сили продовжують попереджувати про небезпеку російських дронів. Також вночі окупанти атакували ракетами.
війна

У більшості регіонів країни екстрені відключення
Через обстріл РФ є пошкодження інфраструктури "Укрзалізниці" та затримка потягів
