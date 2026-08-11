Обміління Дунаю ще сильніше ускладнило експорт українського зерна після блокади портів

Експорт зерна з чорноморського регіону стикається з новими обмеженнями, оскільки рекордно низький рівень Дунаю обмежує потоки через Румунію, а російські удари не дають експортувати українське зерно морем.

Про це пише Bloomberg.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році румунський порт Констанца став критично важливою альтернативною точкою виходу для українського зерна на світові ринки при блокаді портів Великої Одеси.

Зазвичай вантажі з України потрапляють туди залізницею, автомобілем та баржами вздовж Дунаю. Але спека та відсутність дощів знизили рівень води на річці, змушуючи судна перевозити легші вантажі.

Це робить річкові перевезення дорожчими, що збільшує витрати та затримки до автомобільних та залізничних перевезень саме тоді, коли експортний коридор Чорного моря потребує підтримки.

Це також перешкоджає потокам з Румунії, яка є основним постачальником зерна до Європейського Союзу.

Для виробників, які прагнуть перевозити пшеницю, соняшник та ріпак вниз за річкою до Констанци, це означає менше ротацій барж, довший час очікування та вищі ставки фрахту в Дунайському коридорі, які вже перевищують сезонні норми.

Через низький рівень води, наприклад, деякі термінали перевалюють на 20% менше українського зерна, ніж могли б.

Агентство пише, що Укрзалізниця веде переговори з сусідніми країнами щодо додавання нових експортних маршрутів, щоб створити більше можливостей для перевезення зерна.

Водночас за словами міністра аграрної політики та продоволльства Тараса Висоцького, залізниця в поєднанні з річковим маршрутом по Дунаю може перевозити лише третину потужності чорноморських портів України.

Нагадаємо:

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Росіяни атакували міст у Маяках на Одещині, щоб зірвати експорт українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор, який Україна використовує після зупинки морського експорту.