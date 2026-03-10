Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли

Альона Кириченко — 10 березня, 10:25
П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли
Getty Images

Станом на 10 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.

Як повідомляє Міненерго, у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

"Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо:

Протягом 9 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області, частина населених пунктів залишилась без світла.

електроенергія Світло війна

Світло

П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли
В "Укренерго" повідомили, як діятимуть графіки відключень світла 6 березня
У лютому для понад 3,1 мільйона споживачів повернули світло після ворожих атак

Останні новини