П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли
Станом на 10 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це інформує Міністерство енергетики.
Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.
Як повідомляє Міненерго, у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.
"Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу", – підкреслили у відомстві.
Нагадаємо:
Протягом 9 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області, частина населених пунктів залишилась без світла.