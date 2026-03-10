П'ять областей частково залишаються без світла через ворожі обстріли

Станом на 10 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Міністерство енергетики.

Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.

Як повідомляє Міненерго, у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Також протягом дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

"Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу", – підкреслили у відомстві.

Нагадаємо:

Протягом 9 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області, частина населених пунктів залишилась без світла.