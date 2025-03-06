Конкурс на посаду гендиректора "Оператора ГТС України" продовжено

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" вирішила продовжити термін подачі заявок на посаду генерального директора.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що тепер потенційні кандидати можуть надсилати свої резюме до 31 березня 2025 року.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні, щоб залучити більше учасників до конкурсного відбору.

Відбір керівника компанії триває за участі рекрутингової агенції ТОВ "ТЕДВАЙЗОРС". Після завершення конкурсу Наглядова рада визначить нового генерального директора.

Нагадаємо:

Наглядова рада ТОВ "Оператор ГТС України" оголосила про початок конкурсного відбору на посаду генерального директора компанії.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа піде з посади після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.

Кабінет міністрів на засіданні 17 березня 2023 року погодив кандидатуру Дмитра Липпи на посаду гендиректора "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).